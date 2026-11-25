Главный тренер сборной Ирландии по регби Энди Фаррелл внес две изменения в стартовый состав на матч против Австралии. Поединок в пятницу на стадионе «Туикенем» определит распределение пятого и шестого мест в Nations Championship, сообщает Channel NewsAsia.

Изменения в стартовом составе

В основу вошли игроки «Ольстера» Джейкоб Стокдейл и Ник Тимони. Для Стокдейла это будет первый матч в нынешнем международном окне: он сыграет на фланге вместо Мака Хансена, которого нет в заявке на игру.

Тимони займет позицию восьмого номера. Дэн Шиэн, который был капитаном команды в отсутствие травмированного Кейлана Дориса и выходил на этой позиции в матче с Южной Африкой, отстранен.

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Тимони ранее в этом месяце выходил в стартовом составе против Аргентины и Фиджи, а в матче с Южной Африкой появился на поле со скамейки запасных. Капитаном ирландцев в игре с Австралией снова будет Тадг Бейрн.

Состав Ирландии

В стартовом составе также сыграют Хьюго Кинан, Роберт Балакун, Робби Хеншо, Стюарт Макклоски, Сэм Прендергаст, Джеймисон Гибсон-Парк, Джош ван дер Флир, Райан Бейрд, Джо Маккарти, Тадг Ферлонг, Ронан Келлехер и Эндрю Портер.

В запас вошли Джеймс Макнебни и Нейтан Доук. Макнебни пропустил предыдущий матч из-за сотрясения мозга, полученного в игре против Фиджи. Среди резервистов также Том Стюарт, Том О’Тул и Томас Кларксон — трио игроков первой линии, известное в команде как «Tom Squad».

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