Сборная Ирландии по регби внесла семь изменений в состав на субботний матч Nations Championship против Фиджи. Форвард «Ольстера» Джеймс Макнебни может дебютировать за национальную команду, начав игру среди запасных, сообщает BBC Sport.

Изменения из-за травм

Главный тренер Энди Фаррелл перевел Ника Тимони на позицию восьмого номера из-за травм Кейлана Дориса, Джека Конана и Шона Янсена. Мак Хансен сыграет на позиции фулбека вместо Хьюго Кинана, который не вошел в заявку после хет-трика попыток в матче против «Пум».

В линию задних вошли Джейми Осборн, Банди Аки, Томми О’Брайен и Джемисон Гибсон-Парк. Роб Балакун и Сэм Прендергаст сохранили места в составе.

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Первый матч Берна в качестве капитана

Ронан Келлехер начнет матч на позиции хукера, поскольку Дэн Шиган не сыграет из-за сотрясения мозга. Джеймс Райан составит пару во второй линии с Тадгом Берном, который впервые будет капитаном сборной Ирландии. Джо Маккарти не попал в состав.

Бывший игрок года World Rugby Джош ван дер Флир вернулся на позицию фланкера открытой стороны. Среди запасных, помимо Макнебни, заявлены Том Стюарт, Том О’Тул, Сэм Илло, Дарра Мюррей, Крейг Кейси, Киаран Фроули и Стюарт Макклоски.

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