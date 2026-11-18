Ирландский регбист Сэм Прендергаст сможет сыграть в субботнем матче Nations Championship против Южной Африки. Дисциплинарный комитет отклонил направление на разбирательство по поводу предполагаемой опасной игры 23-летнего флай-хава, сообщает Channel NewsAsia.

Решение комитета

Прендергаст стал первым игроком, переданным на дисциплинарное рассмотрение по новым правилам World Rugby. Речь шла о предполагаемом приёме hip-drop против Печели Ято в первом тайме матча в Дублине в прошлую субботу.

Тогда сборная Ирландии победила со счётом 43:15. Ято получил травму во время этого эпизода и покинул поле вскоре после того, как занёс попытку. Прендергаста не наказали во время матча, однако позднее передали на дисциплинарное рассмотрение.

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Позиции сторон

Комитет сообщил, что заслушал подробные показания Прендергаста, а также позиции юридического представителя ирландского регби Дерека Хегарти и тренера сборной Ирландии Энди Фаррелла. Члены комитета единогласно решили, что игрок доказал наличие оснований для отклонения направления на разбирательство.

Эпизод также вызвал реакцию тренера Южной Африки Расси Эрасмуса. Он предположил, что Прендергаст избежит наказания по формальному основанию. Комментарии Эрасмуса о судействе после поражения его команды от Франции в прошлую пятницу привели к дисквалификации на шесть матчей со стороны World Rugby.

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