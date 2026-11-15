Isamaa предлагает снизить базовые зарплаты депутатов на 10% — ERR News

В Эстонии партия Isamaa предлагает снизить базовые зарплаты членов Рийгикогу примерно на 10% в следующем составе парламента, который будет избран в марте 2027 года. Инициатива также предусматривает переход к более постепенному механизму повышения зарплат депутатов.

Предложение Isamaa

Как сообщает ERR News, лидер Isamaa Урмас Рейнсалу заявил, что в последние годы рост зарплат других высокопоставленных чиновников был более сдержанным в соответствии с политикой экономии, однако это не касалось парламента. По его словам, снижение базовой зарплаты должно восстановить прежнее соотношение между зарплатами депутатов и других высокопоставленных чиновников.

С 1 апреля 2026 года ежемесячная зарплата члена Рийгикогу составляет 6655,81 евро. Рейнсалу утверждает, что предложенные изменения позволят сэкономить около 10 млн евро в течение четырех лет. Он также отметил, что Isamaa еще не обсуждала инициативу с другими политическими силами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция Партии реформ

Глава парламентской фракции Партии реформ Онне Пиллак заявила, что правительство уже готовит изменения в закон о зарплатах высокопоставленных чиновников. По ее словам, в партии обсуждали возможность замедлить рост зарплат депутатов, как и зарплат министров, однако конкретный показатель еще предстоит определить.

Пиллак считает, что решение целесообразно принять в рамках одного правительственного законопроекта. Она не исключила, что законопроект Isamaa могут объединить с правительственной инициативой, если их положения будут схожими по содержанию.

Читай нас в