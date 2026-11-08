Министерство сельского хозяйства Испании обязало фермеров отложить на хранение 12% произведенного оливкового масла до конца сентября 2027 года. Решение приняли на фоне прогноза большого урожая оливок: производство оливкового масла в стране может вырасти в этом сезоне на 23% — до 1,6 млн тонн. Как сообщает Fortune, это будет четвертый по величине урожай за всю историю.

188 тыс. тонн вне рынка

Фермеры должны хранить часть масла в собственных хозяйствах или на сторонних складских объектах. Министерство стремится временно не допустить на рынок 188 тыс. тонн оливкового масла. В ведомстве заявили, что мера должна обеспечить рентабельность для фермеров, защитить интересы покупателей и добавить рынку стабильности.

Текущий сезон сбора урожая начался в сентябре. Благоприятная погода весной, по данным издания, может компенсировать последствия засухи и жары предыдущих лет, когда производство оливок оставалось низким. Европейский Союз разрешает сдерживать поставки оливкового масла, если это не приводит к чрезмерному искажению рынка.

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Цены уже снизились

Ожидания большего предложения уже отразились на стоимости продукции. На маслобойнях в Андалусии в минувшие выходные средняя цена составляла 2,93 евро за килограмм — примерно на 15% меньше, чем около двух месяцев назад.

Представители отрасли раскритиковали попытку поддержать цены, подчеркнув, что рынок оливкового масла является глобальным, тогда как распоряжение касается только испанских производителей. Старший аналитик компании Expana Кайл Холланд также отметил, что оливковое масло ухудшается при хранении и уже через несколько месяцев может перестать соответствовать категории extra virgin. По его словам, крупные покупатели уже располагают значительными запасами, поэтому хранение части производства может не оказать немедленного влияния на цены.

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