Министерство молодежи и детей Испании обратилось в прокуратуру с просьбой расследовать материалы о сексуальном насилии над детьми в TikTok. Ведомство также допустило возможность приостановки работы платформы в стране, если это признают целесообразным, сообщает Anadolu Agency.

Обращение направили после расследования испанской некоммерческой организации Maldita.es. За 35 дней исследователи задокументировали 1182 публичные публикации с материалами о сексуальном насилии над детьми, которые в общей сложности набрали 48 млн просмотров. По данным организации, функции поиска и рекомендаций TikTok помогали находить такой контент.

Результаты расследования Maldita.es

Исследователи сообщили, что некоторые продавцы скрывали части откровенных изображений с помощью эмодзи или пикселизации и предлагали полные видео за деньги. Другие аккаунты, по утверждению Maldita.es, открыто демонстрировали такие изображения, в том числе в качестве фотографий профиля. Также фиксировались фотографии детей без откровенного содержания, которые направляли пользователей к каналам для покупки, продажи или обмена такими материалами.

Организация пожаловалась TikTok на выборку из 50 видео через внутреннюю систему жалоб платформы. Согласно ее данным, компания удалила пять роликов и заблокировала еще 13 в Испании. Из 231 аккаунта, которые, по выводам исследователей, публиковали откровенные материалы, 136 оставались активными 15 октября — в последний день исследования.

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Самое популярное из выявленных видео набрало более 4 млн просмотров до блокировки в Испании. Аккаунт, опубликовавший его, оставался активным на момент обнародования выводов Maldita.es. Исследователи также выявили более 7700 испаноязычных аккаунтов, пользователи которых заявляли о наличии таких материалов, просили их или предлагали распространить.

Действия министерства и TikTok

Расследование также охватило 91 прямую трансляцию с участием несовершеннолетних в 17 странах. По информации Maldita.es, зрители предлагали детям деньги за выполнение просьб, в том числе сексуального характера. Организация отметила, что виртуальные подарки TikTok позволяли осуществлять выплаты во время трансляций, а сама платформа получала прибыль от этих операций.

Министр молодежи и детей Сира Рего попросила срочно встретиться с представителями TikTok в Испании, чтобы они объяснили, какие меры защиты детей компания уже применяет и что она сделает немедленно. Maldita.es передала собранные доказательства испанским прокурорам по киберпреступлениям. По данным организации, TikTok попросил предоставить больше информации, но до публикации расследования не ответил на вопросы о защите детей и его выводах.

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