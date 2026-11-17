Правительство Испании и еще 20 стран обязались к 2030 году снизить национальные показатели распространенности ожирения на 5%. Обязательство было принято в рамках глобального призыва к действиям против ожирения, инициированного совместно со Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ, сообщает Health Policy Watch.

Три направления действий

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что с ожирением сейчас живут более миллиарда человек. По его словам, детей школьного возраста с ожирением уже больше, чем детей с недостаточной массой тела.

Стратегия предусматривает три уровня действий: профилактику для всего населения, раннее вмешательство для людей с повышенным риском и доступ к эффективному лечению без стигматизации для людей, живущих с ожирением. К профилактическим мерам отнесли налоги на сладкие напитки, четкую маркировку продуктов, ограничения рекламы нездоровой пищи для детей и здоровое питание в школах.

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План Испании

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия Гомес заявила, что государства располагают доказательствами, инструментами и возможностями для результативных действий. По ее словам, Испания привлекла 18 министров к реализации национального плана по сокращению детского ожирения.

ВОЗ определяет ожирение как форму нарушения питания и хроническое сложное заболевание, которое повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. С 1990 года его распространенность среди взрослых более чем удвоилась, а среди подростков выросла в четыре раза. В 2025 году ожирение стало наиболее распространенной формой нарушения питания среди детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет.

Помимо Испании, к призыву присоединились Бахрейн, Барбадос, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Египет, Эсватини, Ирландия, Иордания, Малайзия, Маврикий, Мексика, Панама, Филиппины, Португалия, Сейшельские Острова, Словения, Южная Африка, Таиланд и Уругвай. Эти страны являются участниками Плана ВОЗ по ускорению борьбы с ожирением, принятого Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2022 году.

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