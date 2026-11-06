В Брюсселе, Бельгия, Испания и Нидерланды выдвинули кандидатов на должность президента Европейского центрального банка, которую Кристин Лагард покинет 7 февраля. Претендентами стали бывший глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос и бывший глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот, сообщает Politico Europe.

Два претендента

Кандидатуры де Коса и Кнота стали единственными, поданными до дедлайна в 17:00. Их выдвижение является частью переговоров о распределении мест в Исполнительном совете ЕЦБ, в которых также участвуют Франция и Германия.

Европейский центральный банк устанавливает процентные ставки, чтобы поддерживать ценовую стабильность в соответствии со среднесрочной целью в 2%. Исполнительный совет ЕЦБ состоит из шести человек и отвечает за повседневную деятельность учреждения.

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Переговоры по другим должностям

Берлин стремится сохранить место, которое 3 января освободит немецкий экономист Изабель Шнабель, переходя на работу в Международный валютный фонд. Париж, в свою очередь, рассчитывает на должность главного экономиста ЕЦБ после окончания 31 мая восьмилетнего срока полномочий ирландца Филипа Лейна.

Министры финансов стран еврозоны обсудят кадровые изменения в ЕЦБ на заседании Еврогруппы в Брюсселе в понедельник. Де Кос и Кнот не будут участвовать в закрытой встрече, однако национальные министры будут поддерживать кандидатуры своих соотечественников. Дипломаты ожидают дальнейших договоренностей лидеров ЕС на неформальном саммите в Дублине, а дедлайн подачи кандидатур на замену Шнабель истекает 27 ноября.

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