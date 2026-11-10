Два вертолета NH90 тактического авиационного отряда Paznic Военно-воздушных и космических сил Испании впервые поднялись по тревоге в рамках международной миссии НАТО в Румынии. Они вылетели с авиабазы имени Михаила Когэлничану в ответ на сообщения о неопознанных беспилотниках.

Как сообщает AeroTime, дроны исчезли до того, как вертолетам пришлось вступать с ними во взаимодействие. Оба NH90 после этого вернулись на базу. Генеральный штаб обороны Испании назвал вылет первым оперативным подъемом по тревоге с участием испанского вертолета, развернутого в международной миссии НАТО.

Вертолеты для противодействия дронам

Отряд Paznic начал ротацию в рамках усиленной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Румынии 31 июля 2026 года. Испанский контингент состоит из семи истребителей F/A-18M Hornet, одного самолета-заправщика A400M, трех вертолетов NH90 и примерно 200 военнослужащих. Развертывание запланировано до конца ноября 2026 года.

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В НАТО ранее отмечали, что NH90 присоединятся на завершающем этапе ротации именно для миссий по противодействию беспилотникам. Подполковник Альберто Б. Кальво Лопес заявил, что вертолеты не заменяют F-18, а дополняют их. По его словам, истребители имеют преимущества в скорости, дальности и работе сенсоров, тогда как вертолеты более гибки против целей, летящих низко, медленно или действующих нестандартно.

Предыдущие вылеты истребителей по тревоге

По состоянию на 6 ноября отряд Paznic выполнил 37 вылетов по тревоге. 16 августа испанский F/A-18 сбил беспилотник, вошедший в воздушное пространство Румынии со стороны Молдовы. 24 июля румынский F-16 впервые сбил дрон, вторгшийся в воздушное пространство страны.

20 августа в другом инциденте румынский F-16 открыл огонь из пушки по морскому беспилотнику, который дрейфовал возле газовой платформы в Черном море. Привлечение NH90 является частью перехода НАТО к интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, сочетающей истребительные патрули, наземную ПВО и средства противодействия дронам.

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