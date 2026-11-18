Бывший полузащитник сборной Испании Хуан Мата объявил о завершении профессиональной карьеры в 38 лет. Об этом сообщает BBC Sport.

Титулы со сборной Испании

Мата провел 41 матч за национальную сборную. Он входил в состав команды, которая выиграла чемпионат мира 2010 года, а через два года завоевала титул чемпиона Европы. В финале Евро-2012 против Италии, завершившемся со счетом 4:0, футболист отметился голом.

Клубная карьера

Воспитанник академии мадридского «Реала» перешел в «Валенсию» в 2007 году. В августе 2011 года он стал игроком «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии.

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В январе 2014 года Мата присоединился к «Манчестер Юнайтед». С этим клубом он выиграл Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок лиги, после чего покинул команду в 2022 году. Позднее испанец выступал за турецкий «Галатасарай», японский «Виссел Кобе», а также австралийские «Вестерн Сидней Уондерерз» и «Мельбурн Виктори».

Футболист заявил, что футбол не исчезнет из его жизни, хотя он прекращает профессиональные выступления.

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