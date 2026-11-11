Национальный институт статистики Istat прогнозирует, что ВВП Италии вырастет на 0,9% в 2026 году и на 0,6% в 2027 году. В 2025 году экономика страны выросла на 0,6%, сообщает ANSA English.

Роль внутреннего спроса

По оценке Istat, основным фактором экономического роста станет внутренний спрос без учета запасов. Его вклад в динамику ВВП может составить 1,2 процентного пункта в 2026 году и 0,6 процентного пункта в 2027 году.

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Чистый внешний спрос, согласно прогнозу статистического ведомства, не окажет влияния на экономический рост в 2026 году. В 2027 году его вклад ожидается незначительно положительным.

Прогноз по инфляции

В то же время Istat ожидает ускорения инфляции из-за повышения цен на сырье. Дефлятор расходов домохозяйств на потребление, согласно прогнозу, составит 3,3% в 2026 году, а в 2027 году снизится до 2,8%.

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