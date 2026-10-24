На Тайване Китай может усилить давление на родственников политиков, которых Пекин называет «закоренелыми тайваньскими сепаратистами», чтобы повлиять на предстоящие местные выборы. Об этом говорится в обновлении американского Института изучения войны, подготовленном совместно с American Enterprise Institute, сообщает Taipei Times.

Санкции против компании отца политика

Аналитики обратили внимание на санкции против компании VWAY, принадлежащей Шеню Ту-чэну — отцу депутата от Демократической прогрессивной партии и кандидата на должность мэра Тайбэя Пумы Шеня. Управление по делам Тайваня КНР объявило об ограничениях в прошлую среду.

Санкции запрещают VWAY торговать с организациями, предприятиями и физическими лицами в КНР. По мнению ISW, Пекин, вероятно, нацеливается на родственников, чтобы склонить самих политиков прекратить деятельность, которую китайские власти считают продвижением независимости Тайваня.

Пума Шень был внесен в октябре 2024 года в список примерно из дюжины лиц, которых КНР называет «закоренелыми сепаратистами». Согласно правовым толкованиям Пекина 2024 года относительно его закона против сепаратизма, этим людям может грозить суровое наказание, в том числе смертная казнь.

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Другие упомянутые случаи

Авторы обновления также привели примеры других мер, которые они назвали принудительными. Брату основателя United Microelectronics Corp Роберта Цао в начале месяца отказали во въезде в Китай. Племянник министра внутренних дел Лю Ши-фан в апреле потерял работу в Китае.

Отдельно в обновлении упомянут арест в Калифорнии женщины, которую подозревают в слежке за сыном президента Уильяма Лая якобы в интересах Китая. Лай, Шень и Лю являются членами Демократической прогрессивной партии, которая, по оценке ISW, считает Тайвань и КНР отдельными странами.

ISW предположил, что Пекин может усиливать принудительные меры в отношении Пумы Шеня накануне местных выборов 28 ноября. По данным Taipei Trust in Democracy Association, в прошлом месяце Шень уступал мэру Тайбэя от Гоминьдана Цзян Вань-аню 1,2 пункта, тогда как последний опрос этой же организации показал его преимущество в 17 пунктов.

Управление по делам Тайваня КНР и связанный с китайскими военными аккаунт Jun Zhengping также раскритиковали телеведущего Кевина Цая за участие в предвыборном мероприятии Шеня. Аналитики отметили, что даже без выхода Шеня из гонки публичное преследование может отвратить тайваньских публичных деятелей от сотрудничества с ним или поддержки его взглядов.

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