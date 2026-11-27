Сборная Италии по регби победила Фиджи со счётом 23:21 в матче за 11-е место первого Nations Championship в Лондоне, Великобритания. Решающий штрафной реализовал фулбэк Томмазо Аллан за 13 минут до окончания игры. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Первая победа Италии

Италия быстро повела 17:0, занеся две попытки в стартовой четверти матча. Их авторами стали центровой Федерико Мори и хукер Джакомо Никотера. Это была первая победа итальянцев на турнире: до этого они проиграли все шесть матчей группового этапа.

Неделей ранее Фиджи обыграла Италию в Удине со счётом 21:16. Успех в матче за 11-е место стал облегчением для команды тренера Гонсало Кесады, которая на протяжении турнира столкнулась с серией травм.

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Камбэк Фиджи

Фиджийцы перехватили инициативу благодаря скорости в борьбе за мяч и преимуществу в силовых контактах. Попытки за команду занесли фулбэк Понипати Логанимаси, вингер Пениаси Дакувака и восьмой номер Китионе Салава. После этого Фиджи вышла вперёд — 21:20.

Однако команда нарушила правила в схватке, после чего Аллан реализовал штрафной и вернул Италии лидерство. В конце встречи итальянцы отбили атаки соперника и сохранили победный счёт. Капитан Фиджи Исоа Насиласила отметил, что его команда отдала соперникам территорию и не использовала свои возможности.

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