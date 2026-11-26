Палата депутатов Италии окончательно одобрила указ об образовании, который ограничивает долю иностранных учеников в каждом классе до 30%. Документ также запрещает посещать школы с закрытым лицом, сообщает Anadolu Agency.

Голосование в Палате депутатов

За указ проголосовали 142 депутата, против — 112, еще четверо воздержались. Правительство связало принятие документа с голосованием о доверии, а представители оппозиции во время голосования держали протестные плакаты.

Заместительница лидера парламентской группы правящей партии «Братья Италии» Аугуста Монтарули заявила, что 30-процентное ограничение должно предотвращать сегрегацию в классах. По ее словам, указ также усиливает преподавание итальянского языка.

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Интеграция и другие изменения

Министр образования Джузеппе Вальдитара заявил, что эти меры будут способствовать «подлинной интеграции» через знание итальянского языка и соблюдение общих правил. Он также сообщил, что документ расширяет защиту учеников с инвалидностью, предусматривает большее финансирование учебников и поддерживает борьбу с буллингом и кибербуллингом.

Критика оппозиции и издателей

Лидер оппозиционной Демократической партии Элли Шляйн назвала указ «ужасным» и призвала правительство инвестировать в школьные здания и персонал. Депутат Ирене Манци заявила, что ограничение будет разделять детей по происхождению и может вынудить их сменить школу, если лимит в классе будет превышен.

Указ также устанавливает цену цифровых учебников на уровне половины стоимости печатных. Ассоциация итальянских издателей выступила против этого положения, заявив, что оно даст семьям незначительную финансовую выгоду и может поставить под угрозу рабочие места в издательской отрасли.

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