Итальянский орган по защите данных оштрафовал Meta Platforms на €805 млн за доступ к фотографиям и видео пользователей Android без их согласия и уведомления. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Доступ через функцию Facebook

По данным итальянского регулятора, Meta имела доступ к фото и видео из личных галерей пользователей Android через функцию приложения Facebook. Она предлагала пользователям материалы из их галерей, которые они могли опубликовать в социальной сети.

В течение 60 дней компания должна отключить эту функцию по умолчанию и отдельно получать согласие пользователей на ее использование. На момент сообщения регулятора Meta была недоступна для комментария.

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Расследование и новая функция

Расследование начали в 2025 году. Оно не охватывало возможное использование содержимого галерей для обучения моделей искусственного интеллекта; Meta отрицала такую практику.

Итальянский орган также оставил за собой право отдельно оценить новую функцию, запущенную в 2026 году, которая позволяет обрабатывать содержимое пользовательских галерей в облаке. Штраф составляет примерно 0,47% мирового дохода группы.

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