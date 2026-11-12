Сборная Италии в Милане обыграла Францию со счётом 3:1 в матче пятого тура Лиги наций и вышла на первое место в группе. Французская команда проводила игру без Килиана Мбаппе и Орельена Тчуамени, а перед встречей имела преимущество в три очка над итальянцами. О ходе матча сообщает Interia Sport.

Быстрый гол Франции и ответ хозяев

Франция открыла счёт уже на девятой минуте. Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма неудачно начал атаку от своих ворот и отдал мяч Микаэлю Олисе, который воспользовался ошибкой и забил гол.

Итальянцы сравняли счёт на 26-й минуте: Франческо Эспозито удачно сыграл в штрафной площади и отправил мяч в сетку. Первый тайм завершился со счётом 1:1, а после перерыва обе команды вышли без замен в составах.

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Пенальти и решающее преимущество Италии

На 60-й минуте Эспозито не реализовал пенальти. Однако уже через три минуты итальянцы вышли вперёд: Давиде Фраттези завершил атаку после передачи Федерико Димарко в штрафную площадь. Во время второго гола хозяев тренер Франции Зинедин Зидан эмоционально реагировал на события у поля.

На 75-й минуте Франческо Эспозито реализовал ещё один одиннадцатиметровый удар. Вратарь французов Майк Меньян не смог отразить мяч, а сборная Италии удержала преимущество до финального свистка. Для Зидана это было первое поражение во главе Франции после трёх побед и одной ничьей в предыдущих матчах Лиги наций.

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