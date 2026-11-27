Сборная Италии по баскетболу на своей площадке обыграла Турцию со счетом 86:72 в матче группы J второго раунда европейской квалификации к чемпионату мира FIBA по баскетболу 2027 года. Это поражение стало первым в отборочной кампании для турецкой команды, сообщает Anadolu Agency.

Смена лидера после первой четверти

Начало игры было равным: у Италии результативно действовал Момо Диуф, а за Турцию забивали Малакай Флинн и Фуркан Коркмаз. На девятой минуте Онуралп Битим реализовал трехочковый, после чего гости повели 20:13.

Итальянцы ответили рывком 9:0, в том числе двумя трехочковыми в конце четверти, и завершили ее с преимуществом 22:20. В начале второго отрезка Турция снова вышла вперед — 25:22, важную роль в этом сыграл Догуш Оздемироглу.

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Решающая третья четверть

Италия воспользовалась ошибками соперника и на 16-й минуте оторвалась на семь очков — 38:31 после попаданий Нико Манниона. Турецкой команде удалось вернуть лидерство в конце первой половины: после броска Йигита Онана счет стал 41:40. Однако на большой перерыв хозяева ушли при преимуществе 44:41.

В третьей четверти Италия переиграла Турцию 19:11 и перед заключительным периодом вела 63:52. В финальные 10 минут Метекан Бирсен и Коркмаз помогли сократить отставание до четырех очков, однако итальянцы ответили четырьмя трехочковыми и довели матч до победы. Это была шестая общая победа Италии в квалификации и первая во втором раунде.

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