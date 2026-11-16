Италия планирует разработать собственную вертикальную пусковую установку для военных кораблей, способную запускать крылатые ракеты для ударов по наземным целям. Новую систему планируют устанавливать на фрегаты FREMM EVO и эсминцы класса DDX, сообщает Breaking Defense.

Требования к новой системе

Проект предусмотрен в многолетнем оборонном документе Италии Documento Programmatico Pluriennale на 2026–2028 годы. В нем указано, что пусковая установка должна быть совместима с ракетой Stratus LO — малозаметной крылатой ракетой для ударов по наземным целям, которую компания MBDA разрабатывает для вооруженных сил Франции, Великобритании и Италии.

Производитель установки в документе не назван. В то же время итальянский профильный журнал Rivista Italian Difesa сообщил, что система, вероятно, будет иметь модульную конструкцию с восемью ячейками для хранения и запуска ракет.

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Ракета Stratus LO и новые корабли

MBDA характеризует Stratus LO как малозаметную ракету очень большой дальности с высокой дозвуковой скоростью. Она предназначена для ударов в глубине территории, противокорабельных задач, уничтожения средств противовоздушной обороны противника и поражения важных воздушных целей.

Тот же оборонный план также предусматривает приобретение двух фрегатов FREMM EVO. Их должна построить Orizzonte Sistemi Navali — совместное предприятие Fincantieri и Leonardo. В начале ноября компании объявили о реструктуризации предприятия, которая должна сократить время производства фрегата на 18 месяцев. Генеральный директор Fincantieri Пьерроберто Фольеро заявлял о цели сократить срок поставки кораблей класса FREMM с 54 до 36 месяцев.

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