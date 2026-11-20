Министерство транспорта Италии предварительно одобрило Tesla Assisted Driving — так компания Tesla называет в Европе систему Full Self-Driving Supervised. Италия стала 12-й европейской страной, разрешившей использование этой системы, и первым крупным рынком ЕС с таким решением.

О решении в пятницу сообщил вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини. По его словам, ведомство выдало разрешение после тщательной технической проверки возможности использования системы. Electrek отмечает, что Tesla Europe сообщила о предстоящем начале развертывания системы, однако точную дату не назвала.

Водитель остается ответственным

Tesla Assisted Driving относится к системам помощи водителю второго уровня. Она может управлять автомобилем, тормозить, ускоряться, проезжать перекрестки и менять полосы движения. В то же время водитель должен постоянно контролировать ситуацию на дороге и несет полную ответственность за управление автомобилем.

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Решение Италии приняли до общеевропейского голосования. Комитет ЕС, который рассматривает возможность признания системы во всем блоке, может проголосовать не ранее декабря.

Предыдущие разрешения в Европе

Первым систему 10 апреля одобрил нидерландский орган сертификации транспортных средств RDW в соответствии со статьей 39 регламента ЕС об одобрении типа транспортных средств. После этого разрешение на национальном уровне признали Бельгия, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Словакия и Словения.

Перед решением Италии Tesla изменила название Full Self-Driving в Европе после того, как Министерство транспорта Германии назвало его вводящим в заблуждение. Компания также сократила допустимое превышение скорости с 50% до 10% сверх установленного лимита. 16 ноября RDW одобрил более строгие требования к контролю за водителем, в том числе необходимость держать руки на руле на скорости свыше 130 км/ч.

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