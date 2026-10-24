Италия утром 24 октября репатриировала пять активисток, которых на этой неделе задержали израильские силовики на Западном берегу Иордана. Об их освобождении и возвращении на родину сообщило Министерство иностранных дел Италии, пишет TimesLIVE.

Задержание в Кирьят-Арбе

Израильская полиция задержала женщин в четверг в Кирьят-Арбе вместе с другими международными активистами. Они пытались защитить палестинских фермеров, собиравших оливки на территории оккупированного Израилем Западного берега Иордана.

В пятницу вечером представители посольства Италии в Тель-Авиве посетили активисток в аэропорту. Дипломаты сообщили, что они находились в хорошем физическом состоянии.

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Насилие во время сбора оливок

По данным израильской правозащитной организации Yesh Din, с конца сентября, когда начался нынешний сезон сбора оливок, было зафиксировано более 330 инцидентов насилия со стороны поселенцев. Среди них — нападения, кражи и повреждение деревьев.

Палестинцы, активисты и ООН заявляют, что в этом году насилие резко усилилось. Израильские службы безопасности, в свою очередь, подчеркивают, что серьезно относятся к проявлениям насилия и преступной деятельности. По данным Министерства сельского хозяйства Палестинской администрации, оливки являются основой палестинского аграрного сектора, который обеспечивает около 8% ВВП и более 60 тысяч рабочих мест.

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