Сборная Италии в Болонье победила Испанию в финале Кубка Дэвиса и завоевала трофей четвертый год подряд. Решающим стал парный матч, в котором Лоренцо Музетти и Андреа Вавассори обыграли Карлоса Алькараса и Марселя Гранольерса со счетом 6:2, 7:5, сообщает Sky Sports.

Победа в парном матче

Перед решающей игрой команды обменялись победами в одиночных встречах. В стартовом матче Музетти уступил Рафаэлю Ходару в первом сете, а затем выиграл с итоговым счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:1.

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Алькарас сравнял счет для Испании, победив Флавио Коболли — 6:2, 7:6 (7:4). После этого испанец вышел на корт и в парном поединке вместе с Гранольерсом.

Чемпионский эйс

Вавассори реализовал первый чемпионский матчбол Италии эйсом, после чего игроки и тренеры итальянской команды выбежали на корт праздновать победу. Итальянцы завоевали Кубок Дэвиса без своего лидера Янника Синнера, который не играл из-за травмы.

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