Италия запустила экстренную инициативу объемом €5 млн для оказания немедленной помощи населению сектора Газа в Палестине после сильных подтоплений лагерей для перемещенных лиц. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Экстренное финансирование

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что наводнения последних дней еще больше ухудшили гуманитарную ситуацию в Газе. По его словам, новую программу помощи активировали через итальянскую систему сотрудничества для оперативной поддержки населения.

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Последствия непогоды

Ливни и сильный ветер затопили 70 тысяч палаток, вследствие чего перемещенные палестинские семьи остались без укрытия. Чиновники также заявили, что поврежденная инфраструктура и нехватка оборудования осложняют экстренное реагирование.

Потребность в укрытии

По данным правительственного медиаофиса, шторм, начавшийся поздно вечером в пятницу, также привел к обрушению десятков стен. Предварительно ущерб оценили примерно в $3 млн. Агентство ООН по делам палестинских беженцев UNRWA сообщило, что 1,98 млн человек, или около 94% населения Газы, нуждаются в укрытии и других предметах первой необходимости. По результатам опросов в июне 58% жителей имели критические или катастрофические потребности в жилье.

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