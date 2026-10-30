Министерство иностранных дел Италии призвало немедленно освободить пятерых итальянских активистов, задержанных в четверг на Западном берегу реки Иордан. Они сопровождали палестинских фермеров во время сбора оливок, сообщает ANSA.

Задержание возле Аль-Луббан аль-Гарбиие

По данным итальянского внешнеполитического ведомства, группу задержали возле деревни Аль-Луббан аль-Гарбиие. На момент сообщения активистов удерживали в полицейском участке.

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Второй случай за неделю

Это уже второй подобный инцидент за неделю. В выходные другую группу из пяти итальянских активистов депортировали в Италию. Их также задержали при похожих обстоятельствах, когда они пытались помочь защитить палестинцев от насилия со стороны израильских поселенцев.

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни ранее назвал задержание предыдущей группы активистов неприемлемым, поскольку, по его словам, они не делали ничего неправомерного.

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