Итальянские чиновники заявили, что в 2026 году страна направила на оборону и внутреннюю безопасность сумму, эквивалентную 2,8% ВВП. При этом этот показатель прямо не указан в опубликованном оборонном бюджете страны, сообщает Defense News.

По словам чиновников, 2,1% ВВП пришлось на основные оборонные расходы, а еще 0,7% — на внутреннюю безопасность. Таким образом Рим заявляет о выполнении промежуточного обязательства, взятого на июльском саммите НАТО, на пути к цели Альянса расходовать 5% ВВП к 2035 году.

Структура оборонных расходов

Цель НАТО в 5% ВВП разделена на 3,5% основных оборонных расходов и 1,5% расходов на внутреннюю безопасность. В бюджете Италии на 2026 год расходы на сухопутные войска, флот и военно-воздушные силы — инвестиции, персонал, эксплуатацию и обслуживание — можно рассчитать на уровне 23,6 млрд евро. Это на 1,1 млрд евро больше, чем в прошлом году.

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Из этой суммы 9,33 млрд евро приходится на инвестиции и закупки из бюджета Министерства обороны. После добавления финансирования закупок от Министерства предприятий общий объем превышает 12 млрд евро. Совокупная стоимость расходов по отдельным программам составляет 12,77 млрд евро.

Расходы, учитываемые НАТО

Обычный оборонный бюджет, в который включены расходы на военизированную полицию карабинеров и другие статьи, составляет 32,4 млрд евро. Интегрированный оборонный бюджет, который также охватывает все расходы Министерства предприятий, финансирование зарубежных военных миссий и средства ЕС на киберзащиту, достиг 36,79 млрд евро.

После добавления пенсионных выплат и расходов других министерств, которые НАТО относит к оборонным, сумма выросла до 48,31 млрд евро, или 2,1% ВВП. Оставшиеся 0,7% ВВП, по словам анонимных правительственных источников издания, расходуются за пределами оборонного бюджета на пограничный контроль, борьбу с терроризмом, защиту энергетической инфраструктуры и подготовку к кризисам. Defense News оценило эти расходы примерно в 16,1 млрд евро.

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