Италия предложила Германии статус наблюдателя в GCAP — The Japan Times

Италия официально предложила Германии получить статус наблюдателя в Global Combat Air Program (GCAP) — совместной программе Рима, Лондона и Токио по созданию истребителя шестого поколения. Такой статус должен стать немедленным механизмом обмена информацией и шагом к последующему полноценному вступлению Берлина в программу, сообщает The Japan Times.

Позиция Италии

Министерство обороны Италии заявило, что страна всегда выражала готовность принять Германию в GCAP. В ведомстве подчеркнули, что предложение о статусе наблюдателя не имеет целью ограничить будущую роль Германии в программе.

Заявление итальянского министерства стало ответом на публикацию Financial Times. Издание ранее писало, что Италия якобы отклонила инициативу Великобритании рассмотреть присоединение Германии и настаивала на ограниченном статусе наблюдателя без участия в проектировании и разработке самолета.

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Решение Германии ожидается в марте

Министр обороны Германии Борис Писториус в начале месяца заявил, что ожидает решения о возможном вступлении страны в GCAP до конца марта. Ранее Германия отказалась от проекта Future Combat Air System, который реализовывала с Францией.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что обсуждение возможного присоединения других государств будет проходить совместно с партнерами по GCAP. Программа предусматривает ввод в эксплуатацию малозаметного истребителя шестого поколения к середине 2030-х годов, хотя она уже столкнулась с бюджетным давлением.

По словам Писториуса, альтернативой GCAP может быть отдельный проект Airbus в сотрудничестве с другими европейскими партнерами, рассчитанный на начало 2040-х годов.

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