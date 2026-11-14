Италия предусмотрела €875 млн на программу истребителя шестого поколения GCAP в 2026 году, одновременно сократив финансирование новых танков и боевых машин. Эти данные содержатся в оборонном бюджете Италии на 2026 год, который Министерство обороны передало парламенту на утверждение, сообщает Defense News.

Финансирование GCAP выросло по сравнению с €625 млн в прошлом году и существенно превысило €275 млн, которые предыдущий бюджетный документ прогнозировал на 2026 год. В 2027 году Италия планирует потратить на программу €696 млн.

Программа истребителя GCAP

GCAP предусматривает создание истребителя шестого поколения совместно Италией, Великобританией и Японией. В июле страны-участницы предоставили промышленному консорциуму Edgewing, в который входят компании, создающие самолет, 18-месячный контракт на разработку стоимостью £4,6 млрд, или $6,1 млрд.

Издание также отмечает, что Германия, по сообщениям, рассматривает возможность присоединиться к GCAP после краха ее плана по созданию истребителя FCAS совместно с Францией.

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Финансирование тяжелой техники

Бюджетный документ предусматривает €177 млн в 2026 году на две программы новых тяжелых армейских машин и модернизацию устаревших итальянских танков Ariete. Это меньше €281 млн в прошлом году и значительно ниже €425 млн, которые предыдущий бюджетный документ прогнозировал на этот год.

Италия работает с Rheinmetall над программой, предусматривающей поставку 1050 боевых машин Lynx и 272 танков Panther в рамках соглашения на €23 млрд. В июле министр обороны Гвидо Крозетто заявил о сокращении стоимости программы на 18%. В то же время новый бюджет прогнозирует рост финансирования трех программ до €872 млн в 2027 году.

На программу истребителей F-35, предусматривающую закупку 115 самолетов, Италия потратила €782 млн в 2026 году — меньше €961 млн, которые ранее планировалось выделить. Подсчет Defense News по расходам на отдельные программы составляет €12,8 млрд — на €307 млн больше, чем €12,5 млрд, полученные изданием при суммировании программ в бюджете 2025 года. При этом издание не видело раздела нового документа с общими оборонными расходами.

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