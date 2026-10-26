В ливийском порту Тобрук выгрузили около 3 тысяч тонн груза, который, по данным Interia, итальянская газета Corriere della Sera называет российским военным оборудованием. Издание пришло к такому выводу на основании спутниковых снимков компании Vantor. Россия, государство-агрессор, могла доставить груз в Ливию двумя торговыми судами.

Логистическое оборудование

Ливийский аналитик Джалель Харшауи из Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне заявил Corriere della Sera, что основную часть груза составляло логистическое оборудование. По его словам, Россия поставляет средства для сооружения укреплений и проведения операций на расстоянии сотен километров от четырёх существующих баз.

Эти объекты расположены на территориях, которые контролируют силы Хафтара: вблизи Бенгази и Сирта на побережье, в Эль-Джуфре в центральной части страны, а также в Брак-эш-Шати на юго-западе Ливии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Активность на юге Ливии

По мнению Харшауи, Россия стремится действовать прежде всего на юге страны — у границы с Нигером и в районе стыка границ Нигера и Чада. Аналитик считает, что Москва хочет играть роль арбитра в регионе.

Corriere della Sera пишет, что усиление российского присутствия в Ливии может дать ей больший контроль над миграционными маршрутами. Газета предполагает, что это потенциально может позволить использовать мигрантов для саботажа или провокаций, а также утверждает, что Россия расширяет деятельность в Ливии для дестабилизации Европы со стороны Средиземного моря.

Читай нас в