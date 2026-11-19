Итальянская компания Alpitronic планирует инвестировать $33,94 млн в предприятие по сборке быстрых зарядных станций для электромобилей в Форт-Милле, штат Южная Каролина, США. Запуск завода планируется в феврале 2027 года, сообщает InsideEVs.

Производство и рабочие места

Площадь нового объекта составит 173 315 квадратных футов, или около 16,1 тыс. квадратных метров. На предприятии планируют создать 70 рабочих мест. Помимо сборки оборудования, площадка будет выполнять функции испытательной лаборатории, ремонтного центра, логистического хаба и склада.

Штаб-квартира Alpitronic в Северной Америке находится в Шарлотте, штат Северная Каролина, а глобальная — в итальянском Больцано. В 2024 году компания открыла свою первую локальную производственную площадку в штате Висконсин.

Зарядные системы HYC400 и HYC1000

На заводе в Форт-Милле будут собирать зарядные системы HYC400 и HYC1000. Модель HYC400 может подавать до 400 кВт мощности одному подключенному электромобилю без отдельного силового шкафа. Такие зарядные устройства, в частности, используют Ionna и Walmart.

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Система HYC1000 состоит из силового шкафа мощностью 1 МВт и до четырех зарядных стоек. Каждая из стоек может передавать одному электромобилю до 600 кВт и иметь два разъема. Система может динамически распределять доступную мощность между автомобилями.

В компании заявляют, что использование компонентов из карбида кремния снижает потери энергии. По данным Alpitronic, такие модули обеспечивают эффективность до 97,5% и позволяют делать зарядные устройства более компактными, тихими и менее нагревающимися.

Для покрытия расходов на улучшение здания компания также получит грант Set-Aside в размере $200 тыс. от Совета по координации экономического развития округа Йорк.

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