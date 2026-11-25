Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне объявила о завершении карьеры из-за травмы, которая не позволяет ей соревноваться на высшем уровне. О решении 36-летней спортсменки сообщает Channel NewsAsia.

Возвращение на склон

25 ноября Бриньоне заявила, что впервые после операции, проведенной в августе, вернулась на склон. Тогда ей удалили пластину и винты, установленные в левом колене в прошлом году. После двух дней на снегу спортсменка пришла к выводу, что ее нога еще не восстановилась полностью, а боль остается слишком сильной для продолжения выступлений.

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Олимпийские победы после тяжелой травмы

В феврале Бриньоне завоевала две золотые медали домашних Олимпийских игр Милан—Кортина 2026 — в супергиганте и гигантском слаломе. Это произошло через десять месяцев после падения на чемпионате Италии, в результате которого она получила многочисленные переломы ноги и разрыв передней крестообразной связки.

О завершении соревновательной карьеры лыжница сообщила в видео, опубликованном Федерацией зимних видов спорта Италии.

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