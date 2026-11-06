В Италии мужская Lega Pallavolo Serie A, женская Lega Volley Femminile и Итальянская федерация волейбола совместно выступили против предложения Международной федерации волейбола FIVB о новом международном календаре на следующий олимпийский цикл. Организации заявили, что реформа может создать риски для физического и психического здоровья спортсменов и негативно сказаться на устойчивом развитии волейбола. Об этом сообщает Interia Sport.

Какие изменения предлагает FIVB

Предложенная модель предусматривает разделение сезона национальных сборных на две части: проведение Лиги наций летом, а чемпионатов мира и континентальных первенств — зимой. Такой формат будет означать перерыв на несколько недель в национальных клубных чемпионатах.

Итальянские организации назвали структурной проблемой действующего расписания ограниченное время для внутренних первенств, которые, по их оценке, фактически укладываются в семь месяцев. По их мнению, новое предложение не устраняет эту проблему, а лишь перераспределяет обязательства между национальными и международными турнирами, что может еще больше нагрузить всю систему.

Три предостережения итальянской стороны

В совместном заявлении назвали три ключевые претензии к проекту. Во-первых, речь идет о большем количестве матчей, более плотном графике и большем числе пиковых периодов нагрузки, которые могут сократить время на восстановление игроков. Во-вторых, итальянская сторона считает, что перерыв в декабре и январе снизит значение национальных лиг, лишив их важного периода для аудитории, спонсоров, телевизионных прав и болельщиков.

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Третье предостережение заключается в том, что реформа, по мнению подписантов, не расширяет возможности для проведения внутренних чемпионатов, а еще больше их ограничивает. «Без клубов и спортсменов нет волейбола», — подчеркнули авторы заявления.

Позиция Италии отличается от оценки польской стороны. Президент Польской федерации волейбола Себастьян Свидерский поддержал изменения, одновременно выразив предостережения относительно отдельных элементов календаря, в частности сроков проведения Клубного чемпионата мира. Польская волейбольная лига также призвала пересмотреть действующий календарь. Европейская конфедерация волейбола CEV заявила, что международный календарь на 2024–2028 годы недостаточно способствует долгосрочному развитию этого вида спорта и нуждается в пересмотре.

Президент FIVB Фабио Азеведо, комментируя дискуссию, защитил основные принципы реформы и сообщил, что федерация представит обновленное предложение с учетом замечаний к первоначальному проекту.

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