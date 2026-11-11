Профсоюзы работников образования в Италии призвали правительство отменить сокращения педагогического и административно-технического персонала, предусмотренные проектом бюджета на 2027 год. Они заявили, что не могут согласиться с новыми сокращениями после предыдущих ограничений штатов.

Требование отменить сокращения

Позицию профсоюзов Snals Confsal, Cisl Scuola, Uil Scuola и Anief озвучили 11 ноября на пресс-конференции в Риме. Как сообщает ANSA English, организации требуют исключить из бюджетного предложения сокращения учителей и работников административного, технического и вспомогательного персонала.

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Подсчет потерянных должностей

Генеральный секретарь Cisl Scuola Ивана Барбаччи заявила, что правительство называло сокращения 2025 года временными. По ее словам, нынешние меры фактически означают повторение предыдущего сокращения. В совокупности два этапа приведут к потере 14 808 должностей, утверждают профсоюзы.

Генеральный секретарь Uil Scuola Rua Джузеппе Д'Априле заявил, что настало время инвестировать в государственные школы, а не искать возможности для экономии средств.

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