Школы в нескольких городах Италии в понедельник получили электронные письма с угрозами взрыва, однако на момент публикации сообщений об эвакуации не поступало. В письмах утверждалось, что взрывное устройство должно сдетонировать через 40 минут.

Указания МВД

Как сообщает ANSA English, Министерство внутренних дел Италии в пятницу разослало циркуляр с рекомендациями по реагированию на угрожающие сообщения. В ведомстве отметили, что угрозы, отправленные в массовых электронных письмах, не следует считать достоверными.

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Условия для эвакуации

Согласно циркуляру министерства, предложение об эвакуации здания должны вносить полиция или префектура. Для этого, в частности, должны быть обнаружены подозрительные предметы, зафиксированы аномалии, которые могут быть связаны с угрозой, либо иметься данные о предыдущих инцидентах, сообщениях или разведывательная информация.

На прошлой неделе тысячи итальянских школ получили ложные сообщения о минировании. Тогда в среду эвакуировали сотни зданий, а в четверг — десятки. Новые письма были подписаны инициалами «M.A.» — инициалами Михаила Андропова, чье имя использовалось в угрозах на прошлой неделе.

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