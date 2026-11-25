Итальянский банк UniCredit запустил для розничных клиентов сертификат, привязанный к динамике биткоина. Продукт рассчитан на шесть лет, предусматривает ограничение максимальной доходности на уровне 65% и обещание вернуть первоначально вложенные средства в дату погашения, сообщает CoinDesk.

Условия сертификата

Сертификат отслеживает iShares Bitcoin ETP компании BlackRock, однако его держатели не покупают и не владеют биткоинами напрямую. Минимальная сумма инвестиции составляет 1 000 евро, а приобрести сертификат можно через финансового консультанта UniCredit.

Согласно условиям продукта, инвестиция в 1 000 евро может вырасти до 1 650 евро на дату погашения, даже если биткоин за это время подорожает больше. Если стоимость биткоина снизится, UniCredit обещает вернуть первоначальную сумму после завершения шестилетнего срока.

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Риски и сроки

Обещание банка вернуть первоначальную сумму касается инвесторов, которые будут держать сертификат до погашения. Те, кто продаст его раньше, могут понести убытки. Возврат средств также зависит от способности UniCredit выполнить свои обязательства.

Сертификат номинирован в евро и котируется на Мюнхенской фондовой бирже. Подписка на продукт продлится до 18 декабря, а погашение запланировано на 22 декабря 2032 года. Предложение предоставляет примерно 8 млн клиентов UniCredit в Италии доступ к изменению цены биткоина через банковский инвестиционный продукт.

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