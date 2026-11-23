Итальянский ювелир Паоло Булгари, который помог превратить семейный бренд в международную люксовую группу, умер в возрасте 89 лет. О смерти ювелира сообщает Cyprus Mail со ссылкой на заявление его семьи, подтверждённое компанией Bulgari, которая сейчас входит во французскую группу LVMH.

Семейный ювелирный дом

Паоло Булгари родился в Риме в 1937 году. Он был внуком Сотириоса Вулгариса — греческого серебряных дел мастера из региона Эпир, который покинул Грецию, поселился в Италии и в конце XIX века основал дело, впоследствии ставшее ювелирным домом Bulgari. Семья изменила написание своей фамилии на итальянский лад.

Булгари присоединился к семейному бизнесу в 1960 году, до этого изучая право. Он приобрёл репутацию одного из ведущих специалистов отрасли по драгоценным камням. Вместе с братом Николой, а позднее и с племянником Франческо Трапани он способствовал превращению римского ювелирного дома в международную люксовую группу.

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Развитие бренда BVLGARI

С 1984 года Паоло Булгари был председателем компании. За этот период BVLGARI, в названии которого используется классическая латинская буква V вместо U, расширил деятельность от ювелирных изделий до часов, парфюмерии, аксессуаров и отелей. Компания также открывала магазины в крупных городах мира, в частности в Нью-Йорке, Париже и Женеве.

Изделия Bulgari носили Элизабет Тейлор, Ричард Бертон, Софи Лорен, Одри Хепбёрн, Николь Кидман и Анджелина Джоли. Несмотря на связь бренда с миром роскоши, коллеги вспоминали Булгари как сдержанного человека, который продолжал работать с клиентами в историческом бутике на римской улице Виа Кондотти. По данным итальянских СМИ, он создавал эскизы украшений почти до конца жизни.

В 2011 году семья Булгари продала контроль над компанией LVMH в рамках сделки стоимостью около 5 млрд долларов, завершив более чем столетний период семейного контроля. Генеральный директор LVMH Бернар Арно заявил, что Паоло Булгари сыграл ключевую роль в успехе бренда, сохраняя его итальянский характер и римское наследие.

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