Итальянский банк UniCredit подал запрос на проведение внеочередного общего собрания акционеров немецкого Commerzbank во Франкфурте. Цель — выдвинуть собственных представителей в наблюдательный совет банка, сообщает Tagesschau.

Необходимые разрешения получены

UniCredit заявил, что получил от польского органа финансового надзора последнее необходимое согласование для вхождения в Commerzbank. По данным издания, ранее согласие на приобретение Commerzbank дали Европейская комиссия и Федеральная резервная система США.

Дата внеочередного собрания еще не определена. Генеральный директор UniCredit Андреа Орчел ранее ориентировался на его проведение в первом квартале 2027 года. Правление Commerzbank должно рассмотреть заявление и созвать собрание, если будут выполнены предусмотренные законом условия.

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Возможные изменения в управлении

Commerzbank сообщил, что в случае избрания Орчела его могут предложить членам наблюдательного совета в качестве кандидата на должность его председателя. Для этого он должен пройти регуляторную проверку профессиональной пригодности и надежности.

Новый состав наблюдательного совета потенциально сможет назначить новое правление, в частности сменить руководство банка во главе с Беттиной Орлопп. После этого Орчел планирует реализовывать стратегию, предусматривающую сокращение около 7 тысяч рабочих мест и уменьшение международной сети Commerzbank.

Tagesschau также отмечает, что ожидается возможное слияние Commerzbank с Hypovereinsbank — мюнхенской дочерней структурой UniCredit. В мае UniCredit предложил обмен акций всем акционерам Commerzbank и получил доступ почти к 50% акций немецкого банка. Акционеры, согласившиеся на обмен, должны получить акции UniCredit не позднее 7 декабря.

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