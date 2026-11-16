Суд в Милане, Италия, ввел судебное управление в отношении Revolut Bank UAB — зарегистрированного в Литве банка, работающего в Италии через местный филиал. Решение будет действовать один год. Как сообщает Channel NewsAsia, суд указал на «серьезные недостатки» в системе контроля банка по противодействию отмыванию денег.

Операции на 41,9 млн евро

В 39-страничном решении, с которым ознакомилось Reuters, говорится, что недостаточные меры защиты позволили 24 людям, находившимся под следствием или осужденным за различные преступления, скрыть финансовые потоки на общую сумму 41,9 млн евро в 2021–2026 годах.

По данным суда, другие кредитные учреждения подали 265 сообщений о подозрительных операциях, связанных с этими 24 лицами, тогда как Revolut Bank UAB не подал ни одного. Прокуратура Милана и суд считают, что банк не ввел надлежащего контроля для предотвращения незаконной деятельности.

Revolut не является фигурантом уголовного расследования. Надзор касается только операций банка в Италии и, как ожидается, не повлияет на обслуживание розничных и корпоративных клиентов.

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План устранения недостатков

Суд назначил двух судебных администраторов с широкими полномочиями по надзору и проверкам. Они должны представить предварительный отчет в течение 30 дней, а полную оценку системы противодействия отмыванию денег — в течение 90 дней.

Банк должен выполнить план из 15 пунктов: в течение пяти дней назначить внутреннее контактное лицо, а в течение 60 дней представить план устранения проблем с соблюдением требований.

Судебные действия связаны с проверкой финансовой полиции Италии в 2024 году в отношении Revolut Digital Assets Europe — структуры, предоставляющей криптовалютные услуги европейским пользователям. В отчете, завершенном в декабре 2024 года, полиция заявила о более чем миллионе нарушений правил проверки клиентов и хранения данных, а также о 60 случаях несообщения о подозрительных операциях. Материалы передали в Министерство экономики Италии, которое отвечает за административные санкции.

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