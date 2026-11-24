Итальянский теннисист Янник Синнер успешно перенес операцию на травмированном правом колене в Финляндии. Вмешательство провел финский специалист, профессор Лассе Лемпайнен.

Операция и восстановление

Во время операции спортсмену удлинили подвздошно-большеберцовый тракт. Согласно медицинским данным, восстановление 25-летнего теннисиста должно занять около трех месяцев. Из-за этого Синнер, вероятно, пропустит Australian Open, который состоится в январе.

Об успешной операции сообщает ANSA English со ссылкой на источники.

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Длительный перерыв

Синнер не играл с июля, когда защитил титул на Уимблдоне и завоевал пятый в карьере титул турнира Большого шлема. В понедельник он прибыл в Турку после решения об операции. По информации агентства, перед этим теннисист прошел обследование у Лемпайнена в Милане на выходных.

В начале ноября Синнер опустился с первого на второе место мирового рейтинга, уступив лидерство немецкому теннисисту Александру Звереву после длительного отсутствия на корте.

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