Итальянский теннисист Флавио Коболли потерял шансы выйти в полуфинал ATP Finals в Турине, Италия, после поражения от американца Фрэнсиса Тиафо — 6:7 (6:8), 0:6. Как сообщает ANSA English, для итальянца это было второе поражение на групповом этапе.

Второе поражение в группе

24-летний Коболли, занимающий шестое место в мировом рейтинге, ранее уступил Даниилу Медведеву. В заключительном матче группы имени Ивана Лендла он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который уже гарантировал себе выход в четвёрку сильнейших.

После матча Коболли назвал это поражение «самым грустным матчем в моей карьере». Он отметил, что выступление в Италии является одновременно сложным и мечтательным опытом, а также сказал, что ему жаль болельщиков, которые всегда его поддерживали.

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Оценка матча

Теннисист заявил, что не считает давление главной причиной неудачи. По его словам, характеристики корта не слишком ему помогли, а накануне встречи он не смог тренироваться так, как хотел.

Коболли считал, что в первом сете у него было больше возможностей, чем у соперника, и он заслуживал победы в нём. После проигранного тай-брейка он не смог объяснить, что именно произошло дальше. В матче против Алькараса итальянец планирует попытаться создать как можно больше проблем теннисисту, которого назвал лучшим по текущей форме.

Из-за травмы колена на турнире не выступает Янник Синнер. Итальянцы Симоне Болелли и Андреа Вавассори также проиграли второй матч в парном разряде и потеряли возможность выйти в полуфинал.

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