В Великобритании документальный фильм ITV показал возможные нарушения при размещении просителей убежища на бывшей военной базе в Кроуборо, графство Восточный Суссекс. Как сообщает The Guardian, журналист ITV под прикрытием работал там специалистом по социальному сопровождению и снимал материалы внутри бывшего военного учебного лагеря.

По данным авторов фильма Inside The Asylum Camp, на объекте могли разместить четырех или пятерых человек, переживших пытки, которые не должны были там находиться. В мае прошлого года Высокий суд признал незаконным изменение политики Home Office, обязывавшее переживших пытки людей делить комнаты с другими. В Кроуборо просителей убежища размещают в больших спальнях.

Проверки благополучия

Бывшей военной базой управляет компания Clearsprings Ready Homes. Ее сотрудники должны проводить для жителей две комплексные проверки благополучия в месяц. В то же время, как утверждает ITV, на скрытой видеозаписи персонал признает, что не задает все предусмотренные вопросы и сокращает проверки.

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Сотрудники также сообщали об отставании по 1 000 проверок, которые необходимо проводить ежемесячно. Один из работников заявил на видео, что отметки об опасениях в отношении конкретных просителей убежища в их делах не имеют значения и что к ним, якобы, больше никто не возвращается. На вопрос журналиста, могут ли люди остаться без надлежащей поддержки из-за поверхностных проверок, сотрудник ответил утвердительно.

Реакция правозащитников

Исполнительный директор благотворительной организации Asylum Matters Луиза Калви назвала ужасающими сообщения о размещении переживших пытки людей в военных казармах. Она заявила, что правительство должно срочно пересмотреть использование таких лагерей для проживания просителей убежища.

Решение Home Office размещать просителей убежища на бывших военных объектах в Кроуборо и Везерсфилде, графство Эссекс, вызвало сопротивление местных жителей. В то же время полиция зафиксировала очень низкий уровень даже мелких правонарушений среди жителей этих двух лагерей. The Guardian обратился за комментариями в Home Office и Clearsprings Ready Homes.

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