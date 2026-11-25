В провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго почти шесть из десяти опрошенных женщин и девочек-подростков заявили, что насилие или жестокое обращение в их жизни началось либо усилилось после начала вспышки Эболы. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЮНИСЕФ, сообщает The Japan Times.

Опрос в Итури

Исследователи опросили 1062 женщин и девушек в возрасте от 15 лет в пяти медицинских зонах Итури с 28 августа по 15 октября. Мониторинг провели ЮНИСЕФ, конголезская женская организация SOFEPADI и Вашингтонский университет в Сент-Луисе.

Более трети респонденток сообщили об усилении контроля над их передвижениями, деньгами или телефонами, а также об эмоциональном и психологическом насилии. Женщины и девушки также сообщали о физическом и сексуальном насилии.

ЮНИСЕФ подчеркнул, что результаты не устанавливают прямой причинно-следственной связи между Эболой, мерами борьбы со вспышкой и насилием. В то же время они указывают, что страх и нарушение привычной жизни из-за эпидемии могли усилить давление в домохозяйствах, уже пострадавших от многолетнего конфликта, перемещения населения и нестабильности.

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Стресс из-за ограничений и нехватка помощи

Семь из десяти опрошенных заявили, что их семьи столкнулись как минимум с одной противоэпидемической мерой — изоляцией, карантином или отслеживанием контактов. Среди тех, кто сообщил о новом или усилившемся насилии, девять из десяти назвали стресс и страх, связанные с Эболой, факторами, способствовавшими этому.

Количество обращений в восемь безопасных пространств для женщин и девушек, которыми SOFEPADI управляет в Итури, выросло почти втрое: с 1183 в январе—марте до 3548 в июле—сентябре. Почти половина опрошенных, пытавшихся получить помощь или поддержку, не смогла этого сделать.

Ход вспышки

По состоянию на 23 ноября в стране зафиксировали 11 955 подтвержденных случаев Эболы и 5867 смертей, что соответствует летальности почти 50%. Очагами эпидемии являются провинции Итури и Северное Киву. По данным ЮНИСЕФ, с начала вспышки организация и ее партнеры оказали помощь более чем 3300 пострадавшим от гендерно обусловленного насилия в этих двух провинциях, однако программы защиты женщин и детей имеют дефицит финансирования в 76%.

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