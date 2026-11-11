Юридическая советница правительства Израиля Гали Бахарав-Миара не будет лично участвовать в предложенном судьями разговоре в уголовном процессе против премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. В то же время она и государственный прокурор Амит Айсман остаются открытыми для прямых переговоров о возможном согласованном урегулировании дела, сообщает Jerusalem Post.

Прокурор Иегудит Тирош, передавшая позицию Бахарав-Миары Иерусалимскому окружному суду, заявила, что старшие представители обвинения уполномочены представлять юридическую советницу и регулярно информируют ее о ходе слушаний. По ее словам, личное появление Бахарав-Миары в суде при наличии команды обвинения не соответствует рабочим процедурам израильской прокуратуры.

Позиция защиты и судей

Адвокат Нетаньяху Амит Хадад настаивал, что судьи могут вызвать Бахарав-Миару независимо от ее желания. Он сослался на недавний вызов государственного прокурора в Верховный суд и отметил, что вопросы, поднимаемые в процессе Нетаньяху, не менее важны.

Инициатива закрытого обсуждения возникла после обращения адвоката Жака Хена, который представляет сообвиняемого и бывшего контролирующего акционера Bezeq Шауля Эловича. Судья Одед Шахам пояснил, что Бахарав-Миара является должностным лицом, которое в конечном итоге отвечает за позицию обвинения по делу. Председательствующая судья Ривка Фридман-Фельдман, отвечая на возражения прокуроров относительно оснований для такого шага, отметила, что в этом процессе много необычных обстоятельств.

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Попытки договориться

Судьи ранее призывали обвинение пересмотреть обвинение во взяточничестве в так называемом деле 4000 и предлагали медиацию для поиска согласованного решения. В июне 2023 года коллегия указала на трудности с доказыванием состава преступления взяточничества и предложила рассмотреть возможность отзыва этого пункта. В июне этого года судьи повторили такую оценку, однако обвинение не изменило позицию.

Тирош также сообщила, что обвинение положительно отреагировало на инициативу президента Израиля Ицхака Герцога провести переговоры между сторонами, но Нетаньяху на нее не ответил. Эта инициатива связана с нерассмотренной просьбой Нетаньяху о помиловании и является отдельной от предложения судей поговорить с Бахарав-Миарой.

Процесс, начавшийся в мае 2020 года, охватывает три дела. Нетаньяху обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении доверием по всем трем эпизодам, а также во взяточничестве по делу 4000. Он отрицает какие-либо правонарушения.

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