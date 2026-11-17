Главный юрисконсульт Nvidia Тим Тетер согласился встретиться 2 декабря с председателями комитетов Палаты представителей Конгресса США для закрытого интервью со стенограммой. Разговор будет касаться контроля за экспортом чипов искусственного интеллекта, сообщает The Hill.

Запрос трех комитетов

С просьбой провести интервью с Тетером обратились председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст, председатель комитета по вопросам Китая Джон Муленар и председатель комитета по разведке Рик Кроуфорд. В письме они попросили представителя компании ответить до вечера пятницы и предупредили, что в случае отказа могут выдать повестку.

Законодатели хотят обсудить контрабанду чипов для ИИ, возможное использование продукции Nvidia военными структурами стран-противников США, а также сообщения о возможном вмешательстве в американскую политику экспортного контроля и расследования, в частности касающиеся Megaspeed.

Представитель Nvidia заявил, что компания ожидает встречи с председателями комитетов 2 декабря. По словам источника, знакомого с переговорами, Nvidia ранее предлагала Тетеру выступить перед Комитетом Палаты представителей по иностранным делам в июле, октябре и начале ноября по поводу перенаправления ИИ-чипов, экспортного контроля и Megaspeed, однако комитет отказался.

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Расследование в отношении Megaspeed

Megaspeed — сингапурская компания в сфере дата-центров. Министерство торговли и Министерство юстиции США расследуют, соблюдала ли она экспортные ограничения на фоне опасений относительно возможной переправки чипов в Китай.

Как писала The New York Times, в прошлом году Тетер обращался к агентам, работавшим по этому делу, заявив, что заместитель министра торговли Джефф Кесслер разрешил компании связаться с ними. Вскоре дело передали Министерству юстиции, отмечало издание. Американские ведомства сообщили, что после инспекции Megaspeed в июне уголовное расследование возглавило Министерство юстиции.

Повышенное внимание к Megaspeed возникло после того, как Дженсен Хуанг, покинувший должность генерального директора Nvidia, признал отношения с бывшей топ-менеджеркой Megaspeed. Ее подозревают в работе на китайскую разведку. Хуанг также согласился дать показания Конгрессу 1 декабря.

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