В Эстонии нечеткая формулировка Закона о защите детей может позволить людям, осужденным за сексуальные преступления, работать в школах или детских садах на должностях, которые формально не предусматривают прямой работы с детьми. Такую оценку высказала юристка Кярт Пормейстер, сообщает ERR News.

Разные толкования ограничений

Закон запрещает работать с детьми лицам, осужденным за сексуальные преступления, а также за неосторожное или умышленное убийство. Работодатели должны ежегодно проверять данные работников в реестре судимостей, однако документ не содержит перечня конкретных должностей или учреждений.

По мнению Пормейстер, норма запрещает работу, предполагающую непосредственный контакт с детьми в рамках профессиональных обязанностей. Поэтому, по ее оценке, человек, осужденный за сексуальное преступление, потенциально мог бы работать, например, уборщиком в школе или детском саду. Юристка отметила, что такая работа не требует прямого взаимодействия с детьми, хотя случайный контакт с ними возможен.

Министерства юстиции и социальных дел Эстонии не согласились с такой трактовкой. Глава подразделения развития и уголовной статистики Министерства юстиции Анна-Лийса Уйск заявила, что работодатель должен в каждом случае оценивать, будет ли работник контактировать с детьми. По ее словам, непосредственный контакт включает и возможность личной встречи с ребенком.

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Предложенные изменения

Глава политики защиты детей в Министерстве социальных дел Хелен Меумерс считает, что действующий закон достаточно ясен, хотя и не содержит перечня должностей, учреждений или услуг.

Министерство юстиции представило поправки к Закону о защите детей и Закону о реестре судимостей. Они предусматривают автоматическую ежемесячную, а не ежегодную проверку данных работников, уведомление Совета социального страхования о лишении работника права работать с детьми и отображение фотографий лиц, которым из-за сексуальных преступлений запрещено работать с детьми, если эти преступления были связаны с физическим контактом с несовершеннолетними.

Прокуратура поддержала замысел изменений, но усомнилась, что фотографии повысят безопасность. Там отметили, что люди, использующие поддельные идентификационные коды, вряд ли будут выявлены таким способом. Прокуратура также подчеркнула необходимость инвестиций в услуги в сфере психического здоровья, консультирование, лечение и подготовку специалистов.

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