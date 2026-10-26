В Сиднее, Австралия, 26 октября из нового международного аэропорта Западного Сиднея вылетел первый международный рейс. Самолёт Air New Zealand прибыл из Окленда утром, а затем вылетел в обратном направлении, положив начало рейсам между Оклендом и западными пригородами Сиднея трижды в неделю, сообщает Channel NewsAsia.

Первый новый крупный авиационный хаб за более чем полвека

Western Sydney International Airport стал первой альтернативой главному аэропорту города — Кингсфорд-Смит — после более чем четырёх десятилетий планирования. Новый аэропорт имеет одну взлётно-посадочную полосу и является первым крупным авиационным хабом, открытым в Австралии более чем за 50 лет.

Внутренние рейсы из аэропорта начали выполнять накануне, 25 октября, а грузовые операции стартовали в июле. Основным внутренним перевозчиком сейчас является бюджетная авиакомпания Jetstar, которая летает на Голд-Кост, в Мельбурн и Брисбен.

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Круглосуточная работа и новые маршруты

В отличие от аэропорта Кингсфорд-Смит, для нового аэропорта не установлены ночные ограничения на пассажирские рейсы. Генеральный директор Western Sydney International Airport Саймон Хики заявил, что круглосуточная работа предоставит авиакомпаниям больше гибкости для сообщения с глобальными хабами, а путешественникам — больше вариантов поездок.

Строительство аэропорта стоило 5,3 млрд австралийских долларов, или 3,7 млрд долларов США, без учёта транспортной инфраструктуры вокруг него. До аэропорта можно добраться на автомобиле, однако прямое железнодорожное сообщение не ожидается как минимум до декабря 2027 года.

Аэропорт сообщил о запланированном запуске международных маршрутов Vietjet Air в январе 2027 года, Fiji Airways в марте 2027 года и Qatar Airways в декабре 2027 года. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал открытие аэропорта «прекрасной новой главой» для страны и отметил, что оно должно способствовать появлению рабочих мест и инвестиций в западной части Сиднея.

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