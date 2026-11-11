В Израиле 1 декабря начнут принимать заявки на строительство 2167 домов в поселенческом проекте E1 к востоку от оккупированного Восточного Иерусалима. Заявки будут принимать до 28 декабря, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на израильские правозащитные организации Ir Amim, Bimkom и Peace Now. Они называют этот поселенческий проект незаконным.

Снос домов в районе E1

Организации сообщили о сносе домов в палестинской бедуинской общине, расположенной в пределах территории проекта. Также, по их данным, 3 ноября там были выданы дополнительные приказы о сносе.

По словам правозащитников, подготовка к строительству велась еще до открытия приема заявок. Они назвали график торгов свидетельством намерения правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху продвигать проект, пока оно находится у власти.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другой тендер и обращение к генпрокурору

Отдельный тендер еще на 1234 дома в районе E1 завершился незадолго до выборов 27 октября. Рассмотрение поданных заявок отложили до 19 ноября по указанию генерального прокурора, чтобы не допустить использования заявок в избирательной кампании.

В понедельник Ir Amim, Bimkom и Peace Now обратились к генеральному прокурору с просьбой отложить это рассмотрение до вступления нового правительства в должность. Организации предупредили, что после рассмотрения заявок и подписания контрактов остановить строительство будет значительно сложнее.

По оценке правозащитников, реализация проекта E1 может отделить оккупированный Восточный Иерусалим от палестинских общин к востоку от него и нарушить территориальную связь между северной и южной частями Западного берега. Проект также вызвал широкое международное противодействие: правительства предупреждали, что он ставит под угрозу перспективы жизнеспособного палестинского государства.

Читай нас в