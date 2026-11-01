Израильская армия строит новые дороги через горы и долины на юге Ливана, чтобы соединить военные посты. Об этом со ссылкой на Ливанское национальное информационное агентство NNA сообщает Anadolu Agency.

Работы в двух секторах

По данным NNA, строительство ведется в западном и центральном секторах южного Ливана, где израильские силы, по утверждению агентства, обустроили военные посты на оккупированной ливанской территории. Работы проводятся параллельно с операциями по сносу сооружений в этом районе.

К центральному сектору относятся Айта-эш-Шааб, Марун-эр-Рас, Бинт-Джбейль и Айтарун. Марун-эр-Рас расположен напротив израильского поселения Авивим через границу. Западный сектор охватывает Накуру, Ярин, Дайру, Марвахин и Альма-эш-Шааб; в этом районе дислоцированы ливанская армия и Временные силы ООН в Ливане UNIFIL.

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Переговоры без прорыва

Активность израильских военных происходит после военно-технических переговоров Ливана и Израиля при посредничестве США, прошедших 20–21 октября в Тампе, штат Флорида. Встречи завершились без объявленного прорыва и совместного заявления. Стороны, по сообщениям, договорились продолжить переговоры, однако разногласия сохранились по поводу вывода израильских сил из Ливана и разоружения «Хезболлы».

Рамочное соглашение, заключенное в июне, предусматривает постепенный вывод израильских сил с оккупированных ливанских территорий в обмен на развертывание ливанской армии и разоружение вооруженных группировок. Несмотря на это, Израиль продолжает военные операции в Ливане. По данным Министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате атак погибли не менее 4386 человек, 12 407 получили ранения, более миллиона человек были перемещены.

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