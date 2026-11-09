Израиль депортировал 14 активистов с Западного берега — Dawn

Израиль депортировал 14 иностранных активистов, которых задержали недалеко от Рамаллы на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан. Они прибыли из США, Канады, Италии и Германии, чтобы сопровождать палестинских фермеров во время ежегодного сбора оливок. Об этом сообщает Dawn.

Задержание возле Рамаллы

По данным Human Rights Defenders Fund, активистов задержали в пятницу после столкновения с поселенцами. Руководительница направления международной адвокации организации Шарона Вайс заявила, что активисты сопровождали палестинских фермеров на их земле, когда туда прибыли поселенцы и начали нападать на них.

Израильские власти заявили, что 14 иностранцев находились в стране по туристическим визам. По их версии, их депортировали после задержания силами безопасности за нарушение визовых правил и нарушение общественного порядка. Полиция Израиля также сообщила о задержании трех палестинцев.

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Освобождение журналиста

Отдельно израильские власти в воскресенье освободили без предъявления обвинений арабо-израильского журналиста Абеда Абу Шехаде, которого удерживали пять дней. По данным правозащитной группы, задержание было связано с интервью, которое он провел в Катаре с Азми Бишарой — бывшим депутатом и основателем арабской леворадикальной партии Balad.

Во время судебного слушания Абу Шехаде вменяли контакт с иностранным агентом.

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