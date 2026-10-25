Израиль и Греция на этой неделе провели совместные военно-морские учения в Средиземном море. Во время маневров морские подразделения отработали несколько оперативных сценариев, в частности выявление и нейтрализацию морских угроз, а также поражение вражеского судна ракетным огнем, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Walla.

Участие командующих флотами

В учениях участвовали ракетные катера ВМС Израиля и корабли нескольких подразделений греческого флота. Маневры возглавили командующий ВМС Израиля вице-адмирал Эяль Харель и его греческий коллега вице-адмирал Димитриос-Элефтериос Катарас. В учениях также принял участие начальник Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Димитриос Хупис.

Морские подразделения отрабатывали совместное маневрирование, формирование единой оперативной картины на море и координацию действий в оборонительных и наступательных сценариях.

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Сотрудничество в Средиземном море

Армия обороны Израиля назвала учения важным шагом в развитии военно-морского сотрудничества двух стран. Их целями определили повышение совместной готовности, противодействие новым угрозам и сохранение свободы действий и судоходства в Средиземном море.

Учения прошли на фоне длительного соперничества Греции и Турции в восточной части Средиземного моря, в частности из-за морских границ и территориальных прав. Израильские военные не заявляли, что маневры были посланием Турции.

В декабре 2025 года Израиль, Греция и Кипр подписали трехсторонний план военного сотрудничества на 2026 год, предусматривающий совместные учения, программы подготовки, рабочие группы и стратегический военный диалог.

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