Израильские власти могут в пятницу выдворить пятерых итальянских активисток. В четверг Армия обороны Израиля задержала их в деревне Аль-Бвейб на Западном берегу реки Иордан. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает ANSA English.

Задержание во время сбора оливок

На момент задержания женщины сопровождали палестинских фермеров во время сбора оливок. Агентство сообщает, что задержанными являются пять итальянских активисток.

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Передача в иммиграционное управление

Израильские власти проинформировали посольство Италии в Тель-Авиве и консульство в Иерусалиме, что в пятницу пятерых женщин, как ожидается, передадут в Иммиграционное управление Израиля.

Передача запланирована как подготовительный этап к их депортации. По данным источников ANSA, выдворение может состояться уже в пятницу. Сообщение ANSA English датировано 23 октября 2026 года и опубликовано из Рима.

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