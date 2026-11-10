Министерство энергетики Израиля выдало американской компании Murphy Oil и израильской Ratio Energies шесть офшорных лицензий на разведку природного газа в зоне G, примерно в 25 километрах к юго-западу от месторождения Левиафан. Как сообщает OilPrice, лицензированный участок охватывает около 1700 квадратных километров морского дна.

Базирующаяся в Хьюстоне Murphy Oil будет оператором проекта. Каждая из двух компаний получит по 50% участия в лицензиях. Это первый проект Murphy Oil в Восточном Средиземноморье; компания станет вторым американским оператором в израильских водах после Chevron, которая является оператором месторождений Левиафан и Тамар.

Замена для Eni

Murphy Oil заменит итальянскую Eni. В октябре 2023 года Eni вместе с Ratio Energies и принадлежащей корейской компании Dana Petroleum выиграла тендер на участок G. После начала войны в Газе Eni отложила принятие лицензии, а затем вышла из проекта, сославшись на перераспределение инвестиций. Израильская финансовая газета Globes также сообщала, что на это решение могло повлиять политическое давление.

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У новых партнеров есть 36 месяцев, чтобы пробурить разведочную скважину. Ratio Energies также владеет 15% в месторождении Левиафан, которое поставляет газ в Египет по экспортному контракту стоимостью 35 миллиардов долларов.

Остановки добычи

По данным OilPrice, менее чем за год Израиль дважды останавливал добычу на офшорных газовых месторождениях. Левиафан не работал 32 дня после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля, а также останавливался во время конфликта в июне 2025 года.

Министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что природный газ укрепляет экономические и дипломатические позиции страны. Пятый израильский раунд приема заявок на офшорные лицензии должен завершиться 27 января 2027 года.

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